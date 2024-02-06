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        Volkan Demirel: Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay´ı sevin

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor´un Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Hatay´da kulüp tesislerinde açıklamalarda bulundu. Demirel, "Beni sevmeyebilirsiniz, yönetimi sevmeyebilirsiniz. Ama Hatay´ı, Hatayspor´u sevin. Biz imkansızlıklarla bu ligde mücadele ediyoruz" diye konuştu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:38
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        Volkan Demirel: Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay´ı sevin
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        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor´un Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Hatay´da kulüp tesislerinde açıklamalarda bulundu. Demirel, "Beni sevmeyebilirsiniz, yönetimi sevmeyebilirsiniz. Ama Hatay´ı, Hatayspor´u sevin. Biz imkansızlıklarla bu ligde mücadele ediyoruz" diye konuştu. 

        Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi´ndeki Osman Çalgın Hatayspor Eğitim ve Dinlenme Tesisleri´nde düzenlenen basın toplantısına Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kulüp yönetim kurulu ve bazı futbolcular katıldı. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde acıların hale taze olduğunu söyleyen ve hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen bordo-beyazlı ekibin hocası Volkan Demirel, "Onları her zaman anacağız ve her zaman bedenimizde hissedeceğiz. Bu kulüp ve depremzedeler için elimden ne geliyorsa yapacağım. Benim oyunum başka. Bu sene Hatayspor´un umut olma sezonu. Benim düşüncem bu" dedi. 

        "3 PUAN ALMAK HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

        Depremzedelere yardımcı olabilmeyi ilk hedef olarak belirlediklerini söyleyen Demirel, "Çünkü ben buradaki insanlara yardımcı olmak istiyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Buradaki insanlar geçmişlerini, geleceklerini, planlarını ve ailelerini, çocuklarını kaybettiler. Bu insanlara nasıl yardım edebiliriz, onu düşünüyoruz sadece. Onları nasıl gündemde tutabiliriz? Bunları düşünüyoruz. Bugün gerçekten sahaya çıkmak, 3 puan almak hiç önemli değil. Bunu kavramanızı istiyorum. Bu sene insanlara umut olduğumuzu düşünüyorum. Bunu gece yürüyüşte de gördüm. Depremzedelerin beni görünce elimi öpmeye çalışması, insanlara dokunabildiğini görmek, işte benim için en büyük başarı bu" diye konuştu.

        "BENİ SEVMEYEBİLİRSİNİZ, HATAY´I SEVİN"

        Sporseverlere seslenen Demirel, "Beni sevmeyebilirsiniz, yönetimi sevmeyebilirsiniz. Ama Hatay´ı, Hatayspor´u sevin. Biz imkansızlıklarla bu ligde mücadele ediyoruz. `Hatayspor, neden buraya gelmiyor?´ demeyin. Çünkü şartlar buna uygun değil. Biz normalde Akhisar´a gidecektik ama size yakın olmak istediğimiz için Mersin´e gittik. En azından buradaki ortamdan biraz uzaklaşmak için maçlarımıza gelin. Lütfen Hataylılara sahip çıkın. Yaşadıklarımızı yaşamayan bilemez. Hep beraber Hatayspor´u temsil edelim" dedi.

        "HEYKELE GEREK YOK, ÖDÜL İSTEMİYORUM"

        Bir basın mensubunun `Heykeliniz dikilmeli´ önerisine cevap veren Demirel, "Heykele gerek yok. Ben her insanın yapabileceği bir şeyi yaptım. Ödül istemiyorum. Tek amacım insanları 90 dakika bu ortamdan uzaklaştırabilmek. Transfer yapıp yapmayacağımız belirsiz. Araştırdıklarımız var. Önemli olan ise kulübü getirdiğimiz ekonomik seviye. Bu kulübün şu an herhangi bir oyuncuya, bankaya borcu yoktur" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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