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        Hatay´da deprem anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

         HATAY´ınAntakya ilçesinde büyük hasara yol açan 6 Şubat depremlerine yönelik yeni bir görüntü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:30
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        Hatay´da deprem anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı
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         HATAY´ınAntakya ilçesinde büyük hasara yol açan 6 Şubat depremlerine yönelik yeni bir görüntü ortaya çıktı.

        Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Antakya Belediye başkan adayı Uğur Çakılı, depreme yakalandıkları Antakya ilçesindeki evlerinde bulunan güvenlik kamerası kaydını sosyal medya hesabından paylaştı. Depremin ardından binanın ağır hasar aldığını kaydeden Çakılı, "Yüzyılın felaketi 6 Şubat depreminde ikamet ettiğimiz apartmanımızın kamerasından deprem anı. 365 gündür evimizden uzağız" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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