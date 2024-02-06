Hatay´da deprem anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı
HATAY´ınAntakya ilçesinde büyük hasara yol açan 6 Şubat depremlerine yönelik yeni bir görüntü ortaya çıktı.
HATAY´ınAntakya ilçesinde büyük hasara yol açan 6 Şubat depremlerine yönelik yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Antakya Belediye başkan adayı Uğur Çakılı, depreme yakalandıkları Antakya ilçesindeki evlerinde bulunan güvenlik kamerası kaydını sosyal medya hesabından paylaştı. Depremin ardından binanın ağır hasar aldığını kaydeden Çakılı, "Yüzyılın felaketi 6 Şubat depreminde ikamet ettiğimiz apartmanımızın kamerasından deprem anı. 365 gündür evimizden uzağız" ifadelerini kullandı.
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