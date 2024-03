Depremzede sosyal medya fenomeni, siyah gelinlikle evlendi

HATAY'ın Belen ilçesinde polis memuru Muhammet Ali Göksoy ile evlenen sosyal medya fenomeni Melike Ağır, düğününde siyah gelinlik giydi.

Sosyal medya fenomeni Melike Ağır, deprem nedeniyle ertelediği düğününü yaptı. Polis memuru Muhammet Ali Göksoy ile ilçedeki düğün salonunda evlenen Ağır, siyah gelinlik giydi. Konuklar da depremin yası nedeniyle düğüne koyu renkli kıyafetlerle katıldı. Ünlülerin de katıldığı düğünde çiftin nikah şahitliğini Yonca Evcimik ile Faruk Kurukaya yaptı. Evcimik, evlilik cüzdanını Melike Ağır'a vererek mutluluklar diledi.

Melike Ağır, her genç kız gibi beyaz gelinlikle düğün yapmayı hayal ettiğini ancak depremin acısını yaşadığını belirterek, "Bir yıl önce yaşadığımız acı olayda en sevdiğim arkadaşlarımı kaybettim. Hepinizin çok yakın tanıdığı, beni büyüten, annelik yapan halamı kaybettim. Cennete gitti. O yüzden herkesi siyah kıyafetlerle çağırdım ve ben de siyah gelinlik giydim. Şu an o bir melek ve burada sadece onun beyaz olduğunu hayal ediyorum. İnsanoğlu arsızdır, her şeye alışıyor. Bizler de alıştık çünkü bir yanımız bahar bahçe. Ama diğer yanımız yaprak dökmedi, ağacımız kökünden gitti. Doğrulduk hep birlikte, küllerimizden doğduk" diye konuştu.