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        Hatay'da, tartıştığı kiracısına asitle saldırdı

        HATAY'da Oğuzhan Lök, ev sahibi olan Fatih S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 18:31 Güncelleme: 31.03.2024 - 18:35
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        Hatay'da, tartıştığı kiracısına asitle saldırdı
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        HATAY'da Oğuzhan Lök, ev sahibi olan Fatih S.'nin asitli saldırısına uğradı. Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayları Oğuzhan Lök’ün hastanede tedaviye alındığını belirterek, saldırıya tepki gösterdi.

        Oğuzhan Lök ile ev sahibi Fatih S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmada iddiaya göre Fatih S., kiracısının üzerine asit döktü. Yaralanan Lök, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Fatih S., gözaltına alındı.

        Öte yandan Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayları Oğuzhan Lök’ün saldırıya uğradığını belirtip tepki gösteren Küçükay, "Olay anından itibaren başta Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Hatay il başkanımız, Dörtyol ilçe başkanımız ve belediye başkan adayımız konunun yakın takipçileri olmuş, yapılan hukuki girişimler neticesinde saldırgan gözaltına alınmıştır. Bu alçak saldırıyı yapan ve azmettirenleri esefle kınıyoruz. 78 yıldır uğruna canlar verdiğimiz demokrasi mücadelemiz, daha da güçlü ve kararlı bir biçimde sürecektir. Tüm Türkiye'de demokratlar dimdik ayaktadır. Korkunun ecele faydası yoktur" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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