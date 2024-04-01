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        Hatay'da AK Parti 'li Öztürk seçildi, ilçelerde AK Parti 8, CHP 4, MHP ve BBP ise 1'er başkanlık kazandı

        HATAY'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Mehmet Öntürk, kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 04:11 Güncelleme: 01.04.2024 - 04:15
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        Hatay'da AK Parti 'li Öztürk seçildi, ilçelerde AK Parti 8, CHP 4, MHP ve BBP ise 1'er başkanlık kazandı
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        HATAY'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Mehmet Öntürk, kazandı. Böylece deprem bölgesi Hatay'da Büyükşehir Belediyesi, CHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu. İlçelerde ise AK Parti 8, CHP 4, MHP 1, BBP 1 VE TİP adayı seçildi.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 78 bin 130 seçmeni olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Mehmet Öntürk, kazandı. Böylece deprem bölgesi Hatay'da Büyükşehir Belediyesi, CHP'den AK Parti'ye geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre Altınözü Belediyesi'ni AK Parti'li Rifat Sarı, Antakya Belediyesi'ni AK Parti'li İbrahim Naci Yapar, Hassa Belediyesi'ni AK Parti'li Selahattin Çolak, İskenderun Belediyesi'ni AK Parti'li Mehmet Dönmez, Kırıkhan Belediyesi'ni AK Parti'li Ömer Erdal Çelik, Payas Belediyesi'ni AK Parti'li Bekir Altan, Reyhanlı Belediyesi'ni AK Parti'li Ahmet Yumuşak, Yayladağı Belediyesi'ni AK Parti'li Mehmet Yalçın, Belen Belediyesi'ni MHP'li İbrahim Gül, Dörtyol Belediyesi'ni CHP'li Bahadır Amaç, Kumlu Belediyesi'ni BBP'li İbrahim Paç, Arsuz Belediyesi'ni CHP'li Sami Üstün, Defne Belediyesi'ni CHP'li Halil İbrahim Özgün, Erzin Belediyesi'ni CHP'li Ökkeş Elmasoğlu, Samandağ Belediyesi'ni TİP'li Emrah Karaçay kazandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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