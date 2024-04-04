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        CHP'li Gökçen: Hatay'da fark 2 bin 735'e kadar düştü

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan, Hatay'da seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazlara ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:45
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        CHP'li Gökçen: Hatay'da fark 2 bin 735'e kadar düştü
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        CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan, Hatay'da seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazlara ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü kaydetti. Gökçen, bugün itibarıyla oy farkının 3 bin 900’lerden 2 bin 735'e kadar düştüğünü söyledi.

        Hatay'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni yüzde 44,48 oyla AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kazandı. CHP adayı Lütfü Savaş, 44,5 oranla ikinci oldu. Oy sayımının tamamlanmasıyla itirazlar yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan’ın öncülüğündeki heyet, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Gökçe Gökçen, bugün itibarıyla oy farkının 3 bin 900’lerden 2 bin 735'e kadar düştüğünü söyledi. CHP olarak Hatay halkının sandıkta verdiği oylara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Gökçen, "Süreci devam ettireceğiz. İtirazlarımız sürecek. İl Seçim Kurulu'na tekrar itirazlarınız var. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarımız olacak. Burada demokrasiye sahip çıkmayı herkese davet ediyorum" dedi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da "Seçim günü Sayın Genel Başkanımız 'Hatay benim şahsi meselemdir' diyerek Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve beni görevlendirdi. Biz buraya milletvekili arkadaşımızla beraber geldik. 4 gündür buradayız, hukuki süreçleri takip ediyoruz. Hatay halkının bir oyunun dahi zayi olmaması için çalışıyoruz" diye konuştu.

        Açıklamaların ardından partililer, sloganlar atarak CHP heyetine destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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