Hatay seçimlerinde mazbata AK Parti'li Öntürk'e verilecek; CHP, YSK'ya itiraza gidiyor

Öte yandan, CHP genel başkan yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan ve beraberindeki heyet, seçim sonucu itirazda bulundu. CHP'nin itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP genel başkan yardımcılarının bugün Ankara'ya giderek YSK'ya itirazda bulunacağı öğrenildi.

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