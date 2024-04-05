Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay seçimlerinde mazbata AK Parti'li Öntürk'e verilecek; CHP, YSK'ya itiraza gidiyor

        HATAY'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Mehmet Öntürk'ün yarın mazbatasını alacağı öğrenilirken, Hatay'da bulunan CHP genel başkan yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan'ın Ankara'ya giderek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:48 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay seçimlerinde mazbata AK Parti'li Öntürk'e verilecek; CHP, YSK'ya itiraza gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Mehmet Öntürk'ün yarın mazbatasını alacağı öğrenilirken, Hatay'da bulunan CHP genel başkan yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan'ın Ankara'ya giderek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunacağı öğrenildi.

        Pazar günü gerçekleştirilen 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda AK Parti'li Mehmet Öntürk, yüzde 44,48 oyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Başabaş giden seçimde CHP'li Lütfü Savaş'ı geride bırakan AK Parti'li Öntürk'e yarın mazbatasının verileceği öğrenildi. 

        Öte yandan, CHP genel başkan yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan ve beraberindeki heyet, seçim sonucu itirazda bulundu. CHP'nin itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP genel başkan yardımcılarının bugün Ankara'ya giderek YSK'ya itirazda bulunacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO lideri: Rus personeli karargahtan kovduk
        NATO lideri: Rus personeli karargahtan kovduk
        Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
        Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
        İsraillilerden Filistin'e destek protestosu
        İsraillilerden Filistin'e destek protestosu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom!
        Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom!
        Faydaları saymakla bitmiyor: 1 sapı sadece 5 kalori!
        Faydaları saymakla bitmiyor: 1 sapı sadece 5 kalori!
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması

        Benzer Haberler

        Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri iftarda buluştu
        Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri iftarda buluştu
        Hatay'da Şehitler Parkı düzenlenen törenle açıldı
        Hatay'da Şehitler Parkı düzenlenen törenle açıldı
        Kaymakam Yılmaz'dan, Belen Belediye Başkanı Gül'e hayırlı olsun ziyareti
        Kaymakam Yılmaz'dan, Belen Belediye Başkanı Gül'e hayırlı olsun ziyareti
        Hatay Büyükşehir Belediyesinden "yardımların taşındığı ve çalındığı" iddias...
        Hatay Büyükşehir Belediyesinden "yardımların taşındığı ve çalındığı" iddias...
        İskenderun'da Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        İskenderun'da Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Hatay'da evlilik kredisi başvurusu kabul edilen çiftlere aile eğitimi
        Hatay'da evlilik kredisi başvurusu kabul edilen çiftlere aile eğitimi