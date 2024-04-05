Hatay seçimlerinde mazbata AK Parti'li Öntürk'e verilecek; CHP, YSK'ya itiraza gidiyor
HATAY'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Mehmet Öntürk'ün yarın mazbatasını alacağı öğrenilirken, Hatay'da bulunan CHP genel başkan yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan'ın Ankara'ya giderek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunacağı öğrenildi.
HATAY'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Mehmet Öntürk'ün yarın mazbatasını alacağı öğrenilirken, Hatay'da bulunan CHP genel başkan yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan'ın Ankara'ya giderek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunacağı öğrenildi.
Pazar günü gerçekleştirilen 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda AK Parti'li Mehmet Öntürk, yüzde 44,48 oyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Başabaş giden seçimde CHP'li Lütfü Savaş'ı geride bırakan AK Parti'li Öntürk'e yarın mazbatasının verileceği öğrenildi.
Öte yandan, CHP genel başkan yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan ve beraberindeki heyet, seçim sonucu itirazda bulundu. CHP'nin itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP genel başkan yardımcılarının bugün Ankara'ya giderek YSK'ya itirazda bulunacağı öğrenildi.
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