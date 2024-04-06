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        Hatay seçimlerinde mazbata AK Parti'li Öntürk'e verilecek; CHP, YSK'ya itiraza gidiyor (2)

        CHP'DENMAZBATAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: OLDU- BİTTİYE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYORCHP Genel Merkezi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının AK Parti'li Mehmet Öntürk'e verilecek olmasının iktidar ve İl Seçim Kurulu tarafından oldu- bittiye getirildiği belirtilerek, "Hatay İI Seçim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Mehmet Öntürk'e verilmesi yönünde karar aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 01:18 Güncelleme: 06.04.2024 - 01:18
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        Hatay seçimlerinde mazbata AK Parti'li Öntürk'e verilecek; CHP, YSK'ya itiraza gidiyor (2)
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        CHP'DENMAZBATAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: OLDU- BİTTİYE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

        CHP Genel Merkezi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının AK Parti'li Mehmet Öntürk'e verilecek olmasının iktidar ve İl Seçim Kurulu tarafından oldu- bittiye getirildiği belirtilerek, "Hatay İI Seçim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Mehmet Öntürk'e verilmesi yönünde karar aldı. Yüksek Seçim Kurulu'nda Hatay'a ilişkin itirazlarımız ile ilgili süreç devam ederken, sadece maddi hataları tespit edip düzeltmemizden dolayı bile aradaki fark 2 bin 569'a düşmüşken, Hatay'da iktidar ve İl Seçim Kurulu eliyle iş oldu- bittiye getirilmeye çalışılmaktadır. YSK sistemine göre; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 38 bin 899 geçersiz oy bulunmaktadır. Yani iki aday arasındaki farkın yaklaşık 15 katı olan oy geçersizdir" denildi.

        'HATAY, ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VE PARTİMİZİN ŞAHSİ MESELESİDİR'

        Açıklamanın devamında, geçersiz oyların seçimin sonucuna etki edeceğinin açık olduğu ifade edilerek, şöyle denildi: 

        ​"Hatay İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar bu nedenle seçim hukukuna göre değil, siyasi saiklerle göre alınmıştır. Yüksek Seçim Kurulu'nun 9 Nisan 2019 tarihli ve 2272 sayılı kararıyla itiraz olan seçim çevrelerinde, itiraz süreci devam ettiği müddetçe mazbatanın verilmeyeceğine ilişkin karar da il seçim kurulu tarafından yok sayılmaktadır. YSK'da Hatay'a ilişkin itirazlarımız devam ederken alınan bu karar bizim nezdimizde hükümsüzdür. YSK'nın bu kararı İl Seçim Kurulu tarafından yok sayılmaktadır. Anayasayı tanımayan, Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayan Yargıtay 3. Ceza Dairesinden sonra seçim hukukunda en üst yetkili kurul olan Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı, İl Seçim Kurulu tarafından yok sayılmaktadır. Bu kararı yok sayan İl Seçim Kurulu'nun itiraz süreci devam ederken verdiği bu mazbata da meşru değildir. Bu nedenle; YSK'ya, itirazların devam etmesinden dolayı mazbatanın verilmesinin engellenmesi için yarın sabah saat 08.00'de başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz. Hatay, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve partimizin şahsi meselesidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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