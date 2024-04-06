Hatay seçimlerinde mazbata AK Parti'li Öntürk'e verilecek; CHP, YSK'ya itiraza gidiyor (2)

CHP'DENMAZBATAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: OLDU- BİTTİYE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

CHP Genel Merkezi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının AK Parti'li Mehmet Öntürk'e verilecek olmasının iktidar ve İl Seçim Kurulu tarafından oldu- bittiye getirildiği belirtilerek, "Hatay İI Seçim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Mehmet Öntürk'e verilmesi yönünde karar aldı. Yüksek Seçim Kurulu'nda Hatay'a ilişkin itirazlarımız ile ilgili süreç devam ederken, sadece maddi hataları tespit edip düzeltmemizden dolayı bile aradaki fark 2 bin 569'a düşmüşken, Hatay'da iktidar ve İl Seçim Kurulu eliyle iş oldu- bittiye getirilmeye çalışılmaktadır. YSK sistemine göre; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 38 bin 899 geçersiz oy bulunmaktadır. Yani iki aday arasındaki farkın yaklaşık 15 katı olan oy geçersizdir" denildi.