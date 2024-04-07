Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkıldığı anlar kamerada

        HATAY'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın ekipler tarafından yıkılma anı, o sırada yardım dağıtmaya gelen arkadaşının görüntüsünü çeken bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 21:54 Güncelleme: 07.04.2024 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkıldığı anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın ekipler tarafından yıkılma anı, o sırada yardım dağıtmaya gelen arkadaşının görüntüsünü çeken bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

        Merkez Defne ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın kontrollü yıkımına başlayan ekipler, çalışmalarını sürdürdüğü sırada bina aniden yıkıldı. Binanın yıkılma anı, Gaziantep’ten kente yardım dağıtmaya gelen iki arkadaştan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yardım dağıtan kişinin kağıt üzerinde sayım yaptığı o sırada binanın aniden yıkıldığı ve binaya yakın olan bir otomobilin son anda geriye çekilip enkaz altında kalmaktan kurtulduğu yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Kupa tatil edildi!
        Süper Kupa tatil edildi!
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        Halıları toplamak isterken canından oldu!
        Halıları toplamak isterken canından oldu!
        TFF'den seçim kararı!
        TFF'den seçim kararı!
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Beşiktaş'tan TFF'ye seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye seçim çağrısı
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Depremde zarar gören tarihi Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu eski günleri ara...
        Depremde zarar gören tarihi Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu eski günleri ara...
        Hatay Valisi Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ü kabul etti
        Hatay Valisi Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ü kabul etti
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk görevine başladı
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk görevine başladı
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı:
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı:
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Öntürk, mazbatasını aldı (2)
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Öntürk, mazbatasını aldı (2)
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Öntürk, mazbatasını aldı
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Öntürk, mazbatasını aldı