Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkıldığı anlar kamerada

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın ekipler tarafından yıkılma anı, o sırada yardım dağıtmaya gelen arkadaşının görüntüsünü çeken bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Defne ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın kontrollü yıkımına başlayan ekipler, çalışmalarını sürdürdüğü sırada bina aniden yıkıldı. Binanın yıkılma anı, Gaziantep’ten kente yardım dağıtmaya gelen iki arkadaştan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yardım dağıtan kişinin kağıt üzerinde sayım yaptığı o sırada binanın aniden yıkıldığı ve binaya yakın olan bir otomobilin son anda geriye çekilip enkaz altında kalmaktan kurtulduğu yer aldı.