Hatay'da sağanak; tarihi Uzun Çarşı sular altında
HATAY'ınAntakya ilçesinde sağanak etkili oldu, tarihi Uzun Çarşı sular altında kaldı; esnaf ve bayram alışverişi yapanlar, zor anlar yaşadı.
HATAY'ınAntakya ilçesinde sağanak etkili oldu, tarihi Uzun Çarşı sular altında kaldı; esnaf ve bayram alışverişi yapanlar, zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antakya'da, sağanak etkili oldu. Depremde büyük zarar gören ancak yaraların sarılması ile esnafın yüzde 70'inin kepenk açtığı tarihi Uzun Çarşı, sağanakla sular altında kaldı. Bayram alışverişi için çarşıda yoğunluk oluşturanlar, zor anlar yaşadı. Bölgede yollar göle dönerken, çarşıdaki bazı iş yerlerini su bastı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın yarın akşama kadar süreceğini bildirerek, uyarılarda bulundu.
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