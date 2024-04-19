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        Hatayspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

        HATAYSPOR, Süper Lig'in 33'üncü haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:40
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        Hatayspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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        HATAYSPOR, Süper Lig’in 33’üncü haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

        Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Üst üste puan kayıplarının ardından Antalyaspor maçını çıkış maçı olarak gören Hatayspor, 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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