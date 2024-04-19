Hatayspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Üst üste puan kayıplarının ardından Antalyaspor maçını çıkış maçı olarak gören Hatayspor, 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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