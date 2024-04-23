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        Zeytin bahçesini sürerken dereye devrilen traktörün altında kalarak öldü

        HATAY'ın Erzin ilçesinde traktörüyle zeytin bahçesini süren Abdullah Keskin (26), aracın kontrolden çıkıp dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 01:11 Güncelleme: 23.04.2024 - 01:15
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        Zeytin bahçesini sürerken dereye devrilen traktörün altında kalarak öldü
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        HATAY’ın Erzin ilçesinde traktörüyle zeytin bahçesini süren Abdullah Keskin (26), aracın kontrolden çıkıp dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi’ndeki zeytin bahçelerinin bulunduğu dağlık bölgede meydana geldi. Çiftçilik yapan Abdullah Keskin, 07 AVC 065 plakalı traktörüyle zeytin bahçesini sürmek için evden ayrıldı. Aradan saatler geçmesine rağmen Keskin’e ulaşamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine zeytinlik bahçesine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Keskin’in traktörünün bahçenin yakınındaki dereye devrildiğini gördü. Kaza sonrası traktörün altında kalan Keskin, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Keskin’in cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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