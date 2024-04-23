Marmara depremini yaşayan Pelin öğretmen, Hataylı öğrencilere umut oldu

MARMARA depremine çocukken yakalanan ve 2 yıl çadırda yaşayan Sosyal Bilgiler öğretmeni Pelin Pehlivan (32),

Düzce’deki görevini bırakıp depremzede öğrencilere umut olmak için geldiği Hatay'da öğrencileriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Marmara depreminde 8 yaşında depremzede bir öğrenci olarak iki yıl çadırda yaşayan ve o dönemde kendisine yardımcı olan öğretmenlerin iyiliğini unutamayan Sosyal Bilgiler öğretmeni Pelin Pehlivan, 6 Şubat depremlerinin ardından Düzce’deki görevini bırakıp, depremzede öğrenciler için Hatay’a geldi. NATO Çadır Kent'te kalan Pehlivan, Kocaeli Konteyner Kent'teki kütüphanede eğittiği 20 öğrencisiyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Konteyner sınıfı Türk bayrakları, balonlar ve çeşitli ponponlarla süsleyen Pelin Pehlivan, depremzede öğrencilere bir nebze umut olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

'ÖĞRENCİLERİMİN İZNİNİ ALARAK HATAY'A GELDİM' Marmara depreminde kendilerine yardıma gelen öğretmenleri asla unutmadığını ve deprem bölgesine ilk fırsatta gelerek kendisine yapılan iyiliğe karşılık vermeye çalıştığını belirten Pehlivan, "O dönem, bizler için de öğretmenler geldi, etkinlikler yaptık ama bu kadar imkan yoktu. Plastik sandalyeler yerleştirildi, biz grup oyunları oynadık fakat o günleri de hiç unutmadım. 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremi gerçekleştiğinde 'Ben de bir şey yapmalıyım, elimden ne gelir acaba?' diye düşündüm. Sosyal medya hesaplarından ‘Deprem bölgesinde öğretmene ihtiyacımız var’ haberi paylaşıldığında bu projenin içinde yer almak istedim. O akşam iletişime geçtim, ertesi gün gitmeye karar verdim. 3 gün içinde çalıştığım kurumla iletişime geçtim, öğrencilerimi topladım, onlarla bir konuşma yaptım. Çünkü yola çıktıklarımızı yarı yolda bırakmamak gerektiğini, deprem bölgesinin ne kadar hassas bir durumda olduğunu, oradaki öğrencilerin de bize ne kadar ihtiyacı olduğunu anlattım. Onların da iznini alarak Hatay'a geldim" ifadelerini kullandı.