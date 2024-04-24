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        İskenderun Devlet Hastanesi'nde poliklinik olarak kullanılan 3 konteyner yandı (2)

        YANANKONTEYNERLER KALDIRILDIHatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan ve çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 3 konteyner, bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:43 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:45
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        İskenderun Devlet Hastanesi'nde poliklinik olarak kullanılan 3 konteyner yandı (2)
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        YANANKONTEYNERLER KALDIRILDI

        Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan ve çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 3 konteyner, bulunduğu yerden kaldırıldı. Konteynerlerin kurulu olduğu alanda temizlik çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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