İskenderun Devlet Hastanesi'nde poliklinik olarak kullanılan 3 konteyner yandı (2)

Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan ve çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 3 konteyner, bulunduğu yerden kaldırıldı. Konteynerlerin kurulu olduğu alanda temizlik çalışması başlatıldı.

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