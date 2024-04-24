İskenderun'da karaya oturan Yunanistan bayraklı gemi kurtarıldı

HATAY'da İskenderun Global Terminali'nde dün gece saatlerinde çıkış yaparken karaya oturan Yunanistan bayraklı 'Minerva Antonia' isimli tanker, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, dün saat 23.35’te Yunanistan bayraklı 'Minerva Antonia' isimli tanker, İskenderun Global Terminali'nden kalkış esnasında karaya oturduğunu bildirdi. Açıklamada, herhangi bir hasar ve deniz kirliliği bulunmadığı, geminin oturduğu yerden kurtarılması için planlamalar yapıldığı kaydedildi. İskenderun Liman Başkanlığı, gemiyi bulunduğu alandan kurtarmak için çalışma başlattı. Karaya oturan gemi, yapılan müdahaleler sonucu yüzdürüldü. Denizcilik Genel Müdürlüğü, geminin gerekli kontrollerin yapılmasının ardından yoluna devam edeceğini, idari tahkikatın da devam ettiğini bildirdi.