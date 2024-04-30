Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Mersin Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan idman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenmanda pas drili ve dar alan çalışması yapıldı. Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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