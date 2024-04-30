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        Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

        Hatayspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:21 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:25
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        Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
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        Hatayspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Mersin Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan idman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenmanda pas drili ve dar alan çalışması yapıldı. Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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