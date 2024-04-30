Hatay'a şehit ateşi düştü

Şırnak'ta zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş (27) şehit oldu. Memleketi Hatay'ın Payas ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Tahir Ertaş ve anne Şule Ertaş'a verdi. Oğullarının şehadet haberiyle fenalaşan Ertaş çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin naaşının baba evine getirileceği ve yarın törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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