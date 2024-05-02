Kavgaya müdahale ederken yaralanan astsubay, şehit oldu (2)

Erzurum'da geçen yıl temmuz ayında kavgaya müdahale ederken yaralanan ve bugün tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın haberi, Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası şehit Mustafa Yaşar'ın babaevinin önüne belediye ekipleri tarafından Türk bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan baba Cemal ve anne Meryem Yaşar, gözyaşı döktü. Şehit Mustafa Yaşar'ın, yarın törenle Hassa ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.