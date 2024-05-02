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        Araç sinyal ve far lambaları çalan şüpheli yakalandı

        HATAY'da araçlardan 193 araç sinyal ve far lambalarının yanı sıra sokak lambası ve regülatör çalan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:06 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:10
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        Araç sinyal ve far lambaları çalan şüpheli yakalandı
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        HATAY’da araçlardan 193 araç sinyal ve far lambalarının yanı sıra sokak lambası ve regülatör çalan T.A., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 30 Nisan'da Antakya’nın Narlıca Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan aramada 193 araç sinyal ve far lambaları, 8 özel doğal gaz şirketine ait regülatör ve 4 sokak lambası ele geçirildi. Çalıntı olduğu saptanan malzemelerle ilgili T.A. gözaltına alındı. Malzemeler, şikayetçilere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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