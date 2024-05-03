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        Şehit astsubay başçavuş, Hatay'da toprağa verildi

        ERZURUM'da geçen yıl yaşanan kavgaya müdahale ederken atılan taşla başından yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 10 ay sonra şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar (45), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:31 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:35
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        Şehit astsubay başçavuş, Hatay'da toprağa verildi
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        ERZURUM'da geçen yıl yaşanan kavgaya müdahale ederken atılan taşla başından yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 10 ay sonra şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar (45), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023'te Pasinler ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale etti. Arbede sırasında Yaşar, atılan kaldırım taşının başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaşar'ın sol gözü görmeyi yetisini kaybetti ayrıca elmacık kemiğinde ve burnunda kırık, kafatasında ise çatlaklar oluştu. Beynin su toplaması nedeniyle birçok kez ameliyat olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yaşar, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde 10 ay sonra 2 Mayıs sabahı şehit oldu.

        GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

        Evli ve 3 çocuk babası olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın cenazesi, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine getirildi. Şehit Yaşar için Akbez Halil İbrahim Camisi'nde cuma namazının ardından tören yapıldı. Törene protokol, askeri erkan, şehidin annesi Meryem Yaşar (65), babası Cemal Yaşar (70), eşi Nebahat Yaşar ile çocukları Merve (18), Metin (14) ve Emline Nisa Yaşar (9) katıldı. Şehit Mustafa Yaşar, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kılıçdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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