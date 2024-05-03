Şehit astsubay başçavuş, Hatay'da toprağa verildi

ERZURUM'da geçen yıl yaşanan kavgaya müdahale ederken atılan taşla başından yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 10 ay sonra şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar (45), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023'te Pasinler ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale etti. Arbede sırasında Yaşar, atılan kaldırım taşının başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaşar'ın sol gözü görmeyi yetisini kaybetti ayrıca elmacık kemiğinde ve burnunda kırık, kafatasında ise çatlaklar oluştu. Beynin su toplaması nedeniyle birçok kez ameliyat olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yaşar, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde 10 ay sonra 2 Mayıs sabahı şehit oldu.