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        'Göçmen kuşları vurmayın artık' çağrısı

        HATAY'da kuş gözlemcileri ve doğa koruma ekipleri, ateşli silahlarla vurulmuş kartal, şahin, atmaca, kara leylek gibi çok sayıda kuş türü buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:05
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        'Göçmen kuşları vurmayın artık' çağrısı
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        HATAY'da kuş gözlemcileri ve doğa koruma ekipleri, ateşli silahlarla vurulmuş kartal, şahin, atmaca, kara leylek gibi çok sayıda kuş türü buldu. Katliamı andıran görüntüleri paylaşan Emin Yoğurtçuoğlu, 'vurmayın artık' diye çağrıda bulundu.

        Hatay'ın Samandağ, Defne, Antakya, Belen, Arsuz, Dörtyol ve Reyhanlı ilçeleri başta olmak üzere, ilkbahar aylarında güney yarım küreden göç eden kuşların Türkiye'ye giriş noktası olan bölgede, göçmen kuşlar, avcıların hedefi oluyor. Türkiye'de 'kuş dedektifi' olarak da bilinen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, silahla vurulmuş ölü ve yaralı çok sayıda kuşu görüntüledi.

        309 TÜRÜN YAŞADIĞI KUŞ CENNETİ

        Uzun süredir Milleyha Kuş Cenneti'nin çöplerden temizlenmesi ve korunması amacıyla bölgede farkındalık çalışmaları yürüten ve burada kuşları fotoğraflayan Emin Yoğurtçuoğlu, 309 kuş türünün yaşadığı ve 2 bine yakın yeşil deniz kaplumbağasının yuva yaptığı bu bölgedeki sahillerin çöp içinde olduğuna da dikkati çekti. Kartal, kara leylek, atmaca, şahin gibi çok sayıda vurulmuş kuşun görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaşan Yoğurtçuoğlu, yaşananları katliam olarak nitelendirdi.

        'BU HAYVANLARA ATEŞ EDEREK NEYİ AMAÇLIYORSUNUZ'

        Ateşli silahla vurulmuş bir yılan kartalının duyarlı bir vatandaş tarafından doğada yaralı halde bulunup kendisine bildirildiğini belirten Yoğurtçuoğlu, kutu içerisinde korumaya aldığı kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti. Bölgedeki vatandaşlara seslenen Yoğurtçuoğlu, "Yaralı bir yılan kartalı, bu hayvanlara ateş ederek neyi amaçlıyorsunuz? Bu bölgedeki doğaseverler, tüfek bırakmış insanlar bu işe devam edenleri uyarın, uyarıyı dinlemiyorsa şikayet edin. Avlanmak tamamen yasak, kuşların yuvaları var, göç etmeye çalışıyorlar ateş ediliyor" dedi.

        KARTALLARI KALBİ İÇİN VURUYORLAR

        Yoğurtçuoğlu, bu olay sonrasında DKMP ekiplerinin kaçak avcılıkla mücadele kapsamında dronla takip yapmaya başladığı Samandağ ve Defne ilçelerinde yırtıcı kuş katliamıyla karşılaştıklarını dile getirdi. Yoğurtçuoğlu, "Yüzlerce yırtıcı kuş her gün katliama uğruyor. Ortalık savaş alanı gibi. Dronlar göz açtırmıyor. Yırtıcı kuş vurmanın cezası 100 bin TL oldu. Birey başına 100 bin TL” diye konuştu.

        Avcıların yaş aralığının 14-15'ten 70'e kadar çıkabildiğini ifade eden Yoğurtçuoğlu, “Kimi kartal kalbi yemenin afrodizyak olduğuna inanıyor, kimi sırf tepesinden göç ettiği için öldürdüğünü söylüyor" ifadelerini kullandı.

        Bölgede bu kuşları ateşli silahla öldürenlere 'vurmayın artık' diye seslenen Yoğurtçuoğlu, "Yakında bu korkunç katliamı yapanlara büyük cezalar ve dronlarla kontroller geliyor. Güzel insanlara çağrımdır, bunu paylaşın her kesimle. Yakınınızda varsa müdahale edin, mahallenizde varsa şikayet edin” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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