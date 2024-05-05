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        İlçe değişikliği isteyen vatandaşlar sandık başına gitti

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kumlu ilçesine dahil olmak için bugün sandık başına gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 18:11 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:15
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        İlçe değişikliği isteyen vatandaşlar sandık başına gitti
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        HATAY'ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kumlu ilçesine dahil olmak için bugün sandık başına gitti.

        Resmi işlemleri için 30 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı ilçe merkezine gitmek zorunda kalan vatandaşlar, kendilerine 3 kilometre mesafede bulunan Kumlu ilçesine bağlanarak işlemlerini daha kısa sürede yapabilmek için Hatay Valiliği’ne başvuruda bulundu. Başvurunun olumlu karşılanması üzerine mahalle sakinler ibugün saat 09.30 itibarıyla sandık başına gitti. Vatandaşların oy verme işlemleri saat 17.30'da tamamlandı. Toplam 780 seçmenin bulunduğu mahallede yüzde 50'nin üzerinde çıkan karara göre mahallenin bağlı olacağı ilçe belirlenecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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