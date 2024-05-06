Hatay'da tarihi Sarımiye Cami ibadete açıldı

HATAY’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelen tarihi Sarımiye Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden telekonferans yöntemi ile katıldığı törenle ibadete açıldı.

Antakya Kurtuluş Caddesi’nde bulunan Sarımiye Camisi’nin açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve il protokolü katıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 100. Yılı temasıyla 06-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında kutlanacak olan Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli illerde restorasyonu tamamlanan 201 vakıf eserinin toplu açılışını gerçekleştirdi. Törende Hatay’ın hoşgörü simgelerinden biri olan Sarımiye Camisi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ibadet ve ziyarete açıldı.

KURDELE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA KESİLDİ

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıf eserlerine sahip çıkmanın önemine değindi. Sarımiye Camisi'nin tarihi ve kültürel önemini vurgulayan Vali Mustafa Masatlı ise “Sayın Cumhurbaşkanı’m sizin liderliğinizde, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası şehrimizin yeniden ihyası, inşası ve imarı için yaptıklarınızdan dolayı sizlere ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla; Vali Mustafa Masatlı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve il protokol temsilcileri tarafından caminin açılış kurdelesi kesildi. Vakıf eserlerinin yenilenmesine katkılar sağlayan hayırseverlere ise toplu açılış töreni sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül ve hediyeleri verildi.