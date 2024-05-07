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        İskenderun'da tarihi binada çıkan yangında kundaklama şüphesi; 2 gözaltı

        HATAY Valiliği, İskenderun ilçesinde tarihi Catoni binasında çıkan yangınla ilgili K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:04 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:10
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        İskenderun'da tarihi binada çıkan yangında kundaklama şüphesi; 2 gözaltı
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        HATAY Valiliği, İskenderun ilçesinde tarihi Catoni binasında çıkan yangınla ilgili K.K. ve C.D.’nin kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

        İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dönemin büyük armatör ailesi olan Catoniler tarafından 1800'lü yıllarda inşa ettirilen tarihi binada 5 Mayıs gecesi yangın çıktı. Mülkiyeti hala özel bir şirkette olan, halk arasında Catoni binası olarak bilinen ancak kullanılmayan 2 katlı binayı kısa sürede alevler sardı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını bitişikteki binalara sıçramadan söndürdü. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından tescilli olan, bir dönem İngiliz Konsolosluğu olarak da kullanılan ve restorasyon hazırlığı yapıldığı belirtilen binanın ahşap bölümleri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        BİNAYA HIRSIZLIK AMAÇLI GİRMİŞLER

        Hatay Valiliği, yangınla ilgili K.K. ve C.D.’nin kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, “Tarihi Catoni binasında mala zarar verme olayıyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada şüpheli K.K. ile C.D.’nin bina içerisine hırsızlık amaçlı girdikleri, elbiselerini içeride değiştirip, içi dolu bir torba ile yangından kısa bir süre önce çıktıkları ve binadan çıktıktan sonra dumanların çıktığı kameradan tespit edilmiştir. Şüpheli K.K. ile C.D., olay anında üzerlerinde olan kıyafet ve ayakkabıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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