İskenderun'da tarihi binada çıkan yangında kundaklama şüphesi; 2 gözaltı

HATAY Valiliği, İskenderun ilçesinde tarihi Catoni binasında çıkan yangınla ilgili K.K. ve C.D.’nin kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dönemin büyük armatör ailesi olan Catoniler tarafından 1800'lü yıllarda inşa ettirilen tarihi binada 5 Mayıs gecesi yangın çıktı. Mülkiyeti hala özel bir şirkette olan, halk arasında Catoni binası olarak bilinen ancak kullanılmayan 2 katlı binayı kısa sürede alevler sardı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını bitişikteki binalara sıçramadan söndürdü. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından tescilli olan, bir dönem İngiliz Konsolosluğu olarak da kullanılan ve restorasyon hazırlığı yapıldığı belirtilen binanın ahşap bölümleri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.