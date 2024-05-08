Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları akşam antrenmanıyla sürecek.

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