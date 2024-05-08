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        Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Hatayspor, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:20
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        Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Hatayspor, Süper Lig’in 36'ncı haftasında Mersin Stadyumu’nda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları akşam antrenmanıyla sürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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