Bakan Özhaseki: Amacımız bir yıl içinde 140 bin hak sahibine evlerini teslim etmek (2)

İLKOORDİNASYON TOPLANTISI'NA KATILDI

İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinden 14 milyon insanın dolaylı veya doğrudan etkilendiğini belirtip, devlet ve millet olarak o yaraları sarma adına çok işler yapıldığını dile getirdi. İlk kısmı basına açık gerçekleşen toplantıya Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumu yöneticileri, STK temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Hatay’da 9 saat arayla uzun süren iki tane şiddetli deprem olduğunu belirten Özhaseki, “Depremden etkilenen insan sayısı 14 milyonu buldu. 18 şehrimizde de hasar var. Yapılan tespitlerde ara ara bu sayılar düşebilir ama ortalama 850 bin bağımsız birimin zarar gördüğünü biz de tescil etmiş olduk. Ülke olarak çok şükür büyük bir milletiz. Böyle bir milletin ferdi olmak ve üyesi olmak hepimiz için şereftir” dedi.

‘TÜRKİYE GENELİNDE 1240 ŞANTİYEMİZ VAR’

Deprem bölgelerinde bildirilen hak sahipliği sayısının 400 bin civarında konut ve 40 bin civarında da iş yeri olduğunu belirten Bakan Özhaseki, 1240 yerde şantiye kurduklarını ifade etti. Mahkemelik durumlar nedeniyle arada sayıların değiştiğini veya sürelerin uzatılıp yeni müracaatlar alındığını aktaran Özhaseki, "Bu sayının 500 bine doğru yaklaşacağını kabul ediyoruz. Bakanlık olarak 500 bin civarında konut ve iş yeri yapma planlamamızı sürdürüyoruz. Şu anda 1240 şantiyemiz var. 110 bin kişilik çalışan ordusuyla bu işleri sürdürmeye gayret ediyoruz. Genel olarak 1240 yerde şantiyemiz var. Hatay merkezde bugün arkadaşlarımız 68 yerde şantiyemizin olduğunu söylediler" diye konuştu.