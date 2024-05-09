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        Hasta taşırken yangın çıkan ambulans, kullanılamaz hale geldi

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde hasta götürürken yangın çıkan ambulans kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:51 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:55
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        Hasta taşırken yangın çıkan ambulans, kullanılamaz hale geldi
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        HATAY’ın Samandağ ilçesinde hasta götürürken yangın çıkan ambulans kullanılamaz hale geldi. Hasta, çağırılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

        İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hasta taşıyan ambulansta Samandağ çevre yolunda seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sağlık ekipleri hastayı hemen dışarı çıkardı. Çağrılan bir başka ambulansla hasta, hastaneye götürüldü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Ambulansın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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