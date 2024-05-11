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        Reyhanlı saldırısında şehit olanlar 11'inci yıl dönümünde anıldı

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısının 11'inci yıl dönümünde şehit olan 53 vatandaş törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:15
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        Reyhanlı saldırısında şehit olanlar 11'inci yıl dönümünde anıldı
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        HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısının 11'inci yıl dönümünde şehit olan 53 vatandaş törenle anıldı.

        Saat 13.20’de ilk patlamanın yaşandığı Reyhanlı Belediyesi önünde gerçekleştirilen anma törenine AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tevhid Cami İmamı Mehmet Cemiloğlu, Kur’an-ı Kerim Tilaveti okudu. Ardından törene katılanlar ikinci patlamanın yaşandığı 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Anıtı önüne kadar yürüdü. Katılımcılar Türk bayrağı ve saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıdı. Yol boyunca 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Reyhanlı şehidine sahip çık' sloganları atıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Katılanlar, 'burada' diyerek cevap verdi. Saldırıda oğlu Oğulcan Tuna’yı kaybeden 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 11 Mayıs saldırısının Türkiye’nin karanlıktan aydınlığa çıktığı gün olduğunu kaydetti. Tuna, "11 Mayıs’ın tek amacı vardı. Ülkemizi kan gölüne götürmek, kardeşkanı dökmek, vatanı bölmek ve bizi savaşa sokmak. Ama bunları başaramadılar. Biz 53 şehit verdik, hiç pişman değiliz. Bir 53 şehit daha veririz bu vatan uğruna. Vatan, ana, bayrak, namus demektir. Biz bunlar için canımızı da veririz. Ben dünyaya sesleniyorum. Yakamızdan inin. Ne yaptıysanız başaramadınız. Ama biz Türk milleti olarak başardık. Birlik beraberliğimizi başardık” dedi.

        'REYHANLI HALKI TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMUŞTUR'

        Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk ise 11 Mayıs'ın 53 sivil vatandaşın şehit edilmesiyle, huzur ve refah içerisinde yaşayan Reyhanlı'da huzursuzluk istenmesinin, ülkede kargaşa ve kaos yaratılarak yıpratılma düşüncesinin yıl dönümü olduğunu kaydetti. Öztürk, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğinin hiçbir zaman bozulmayacağının bir göstergesi olduğunu da belirtti. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilere sağlık dileyen Öztürk, "Reyhanlı halkı vatanseverliğiyle her zaman, her yerde, her şartta vatanına, milletine, bayrağına ve devletine sahip çıkmaya devam etmiş vatan hainlerine geçit vermemiştir. Provokasyona gelmeyen, cesaretiyle ve metanetiyle devletinin yanında yer alan Reyhanlı halkı tüm Türkiye'ye örnek olmuştur" diye konuştu.

        Dernek tarafından 'yılın annesi' seçilen Döne Diken’e Kaymakam Yasin Öztürk tarafından plaket verildi.

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