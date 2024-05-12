Reyhanlı saldırısında oğlunu kaybeden anne: Anneler Günü'nün benim için anlamı yok

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısında oğlu Mehmet Ali Diken'i (44) kaybeden Döne Diken (64), 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği tarafından 'Yılın Annesi' seçildi. Diken, duruma sevinemediğini söyleyerek, "Anneler Günü'nün benim için bir anlamı yok" dedi.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te biri belediye binası, diğeri çarşı merkezinde olmak üzere 2 bombalı minibüsün patlatıldığı terör saldırısında, 53 kişi hayatını kaybetti. Patlamalarda Diken ailesinin o sırada iş yerine giden oğlu Mehmet Ali Diken de öldü. Diken'in annesi Döne Diken, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınlarının kurduğu 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği tarafından 'Yılın Annesi' seçildi. Diken, Anneler Günü'nde oğlunun mezarının başına giderek gözyaşı döküp, dua etti.