Reyhanlı saldırısında oğlunu kaybeden anne: Anneler Günü'nün benim için anlamı yok
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısında oğlu Mehmet Ali Diken'i (44) kaybeden Döne Diken (64), 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği tarafından 'Yılın Annesi' seçildi.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısında oğlu Mehmet Ali Diken'i (44) kaybeden Döne Diken (64), 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği tarafından 'Yılın Annesi' seçildi. Diken, duruma sevinemediğini söyleyerek, "Anneler Günü'nün benim için bir anlamı yok" dedi.
Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te biri belediye binası, diğeri çarşı merkezinde olmak üzere 2 bombalı minibüsün patlatıldığı terör saldırısında, 53 kişi hayatını kaybetti. Patlamalarda Diken ailesinin o sırada iş yerine giden oğlu Mehmet Ali Diken de öldü. Diken'in annesi Döne Diken, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınlarının kurduğu 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği tarafından 'Yılın Annesi' seçildi. Diken, Anneler Günü'nde oğlunun mezarının başına giderek gözyaşı döküp, dua etti.
'OĞLUMU ÖZLÜYORUM'
Anneler Günü'nün, 53 anne için kötü bir gün olduğunu belirten Döne Diken, "Anneler Günü'müz zehir oldu. Anneler Günü'nün benim için bir anlamı yok. Oğlum patlama günü her zamanki gibi iş yerine gitti. Ancak sanki bir şeyler olacağını hissedercesine geri döndü ve bizlerle vedalaştı, helallik aldı. Öğle saatleri art arda patlama sesleri duyduk. Patlamanın ardından oğlumu telefonla aradık ancak bir türlü ulaşamıyorduk. Aradan 3 gün geçmişti ki cenazesini Adana'da hastane morgunda bulduk. Cenazemizi alarak Reyhanlı'ya getirdik ve defnettik. Aradan 11 yıl geçti. Anneler için çok kötü bir gündü. Oğlumu özlüyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlere lanet ediyorum" dedi.
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