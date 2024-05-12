Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kuvvetli yağış; yollar göle döndü, konteynerleri su bastı

        HATAY'ınAntakya ilçesinde yoğun yağışla yollar göle döndü, bazı konteynerleri su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:58 Güncelleme: 12.05.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kuvvetli yağış; yollar göle döndü, konteynerleri su bastı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ınAntakya ilçesinde yoğun yağışla yollar göle döndü, bazı konteynerleri su bastı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Antakya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı konteyner kentleri su basarken, bölge halkı suları kova ve fırçalarla tahliye etti. Yağışın göle çevirdiği yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Trafik polislerinin müdahalesiyle açılan yolda araçlar kısmen suya gömüldü. Bazı dereler de yoğun yağış nedeniyle taştı. Yağışın etkisini yitirdiği kentte belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Erzin'de Gençlik Haftası bisiklet turuyla kutlandı
        Erzin'de Gençlik Haftası bisiklet turuyla kutlandı
        Hatay'da 3 kardeş, depremde ölen anne ve babasının mezarını ziyaret etti
        Hatay'da 3 kardeş, depremde ölen anne ve babasının mezarını ziyaret etti
        Ülkem Okuyor Derneğinin Hatay'da yaptırdığı ev, depremzede aileye verildi
        Ülkem Okuyor Derneğinin Hatay'da yaptırdığı ev, depremzede aileye verildi
        Adana'da sağanak etkili oluyor
        Adana'da sağanak etkili oluyor
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Depremde kaybettiği oğlunun mezarını her gün ziyaret ediyor
        Depremde kaybettiği oğlunun mezarını her gün ziyaret ediyor