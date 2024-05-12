Hatay'da kuvvetli yağış; yollar göle döndü, konteynerleri su bastı

HATAY'ınAntakya ilçesinde yoğun yağışla yollar göle döndü, bazı konteynerleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Antakya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı konteyner kentleri su basarken, bölge halkı suları kova ve fırçalarla tahliye etti. Yağışın göle çevirdiği yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Trafik polislerinin müdahalesiyle açılan yolda araçlar kısmen suya gömüldü. Bazı dereler de yoğun yağış nedeniyle taştı. Yağışın etkisini yitirdiği kentte belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.