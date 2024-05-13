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        Hatay'da denizin üzerinde hortum çıktı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:47 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:50
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        Hatay'da denizin üzerinde hortum çıktı
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        HATAY’ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Çevlik Mahallesi’nde deniz üzerinde oluşan dev hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum nedeniyle mahallede kısa süreli bir panik yaşandı. Oluşan hortum dakikalar sonra yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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