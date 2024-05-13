Hatay'da denizin üzerinde hortum çıktı

Çevlik Mahallesi’nde deniz üzerinde oluşan dev hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum nedeniyle mahallede kısa süreli bir panik yaşandı. Oluşan hortum dakikalar sonra yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

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