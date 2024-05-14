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        Sağanak yağış, Dörtyol'da su baskınlarına neden oldu

        HATAY'ın Dörtyl ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte su baskınları yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 00:31 Güncelleme: 14.05.2024 - 00:35
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        Sağanak yağış, Dörtyol'da su baskınlarına neden oldu
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        HATAY'ın Dörtyl ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte su baskınları yaşandı.

        İlçede akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu yağışıyla birlikte sağanak nedeniyle kentteki bazı cadde ve sokakları su bastı. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktada yaşamı normal hale getirmek için çalışma başlattı. Ayrıca sağanak ve dolu yağışları nedeniyle ilçedeki tarım arazilerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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