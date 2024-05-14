Hatay'daki yağışta depremzedelerin mezarları zarar gördü

HATAY'da, etkili olan yağışlar sonrası Antakya ilçesinde yer alan Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı zarar gördü. Belediye ekipleri, mezarlıkta onarım çalışması başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kuvvetli yağışın etkisini gösterdiği Hatay'da Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı zarar gördü. Yağış sonrası toprak kaymaları nedeniyle bazı mezarlar dağıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, asrın felaketinden bu yana mezarlıkta altyapı ve üstyapıya yönelik birçok çalışma yapıldığı ancak yaşanan son sel felaket nedeniyle yeniden bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başlandığını bildirdi. Mezarlık bölgesinde, arazinin eğimli olması nedeniyle toprak kaymalarının sıkça yaşandığını ve defin koşullarının da elverişsiz olduğunu hatırlatan belediye yetkilileri, 67 dönümlük mezarlık alanında incelemeler yapıldığını ve sağanak sonrası mezarlığın sadece bir bölümünde çökme yaşandığını iletti. Yetkililer, zarar gören 4 ve 5 numaralı adalardaki mezarların 'aynı mezarlıkta' daha sağlam ve elverişli bir alana nakledilmesi konusunun görevlendirilen teknik ekinin yapacağı etüt çalışmaları ve raporları sonucunda kararlaştırılacağını kaydetti. Belediye yetkilileri, Belediye Yönetmeliği'nin verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde söz konusu sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü ve titizlikle takip edildiğini vurguladı.