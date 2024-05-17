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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 23 gözaltı

        HATAY'da bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:56 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:00
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 23 gözaltı
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        HATAY’da bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, temini ve kullanımı ile kaçakçılık suçlarını engellemeye yönelik çalışma başlattı. Kentte son bir haftadır yürütülen operasyon ve uygulamalarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında toplam 10,550 gram esrar, 49 uyuşturucu hap, 20 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu kullanımı için aparat, 282 kök kenevir, 250 kilogram kaçak tütün, 360 litre kaçak içki, 240 kilogram fermente edilmiş üzüm, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 17 av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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