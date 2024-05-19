Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'den hakem kararlarına eleştiri

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Süper Lig’in 35'inci haftasında oynanan Gaziantep FK ve 37'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçlarındaki hakem kararlarını eleştirdi.

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, ligdeki bazı karşılaşmalardaki hakem kararlarına yönelik açıklama yaptı. Takımın, puan sıralamasında kritik bir noktada olduğunu söyleyen Toksöz, "Takımımızın bilinçli bir şekilde düşme hattına itildiği yadsınamaz bir gerçektir. Saha içinde canla başla mücadele eden oyuncularımızın pozisyonlara itirazlarının dikkate alınmaması, maçın orta hakemlerinin VAR hakemlerine danışmaması, VAR hakemlerinin de orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmeye tenezzül dahi etmeyişi bu söylediklerimizi desteklemektedir” dedi.