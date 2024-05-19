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        Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'den hakem kararlarına eleştiri

        Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynanan Gaziantep FK ve 37'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçlarındaki hakem kararlarını eleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:30
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        Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'den hakem kararlarına eleştiri
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        Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Süper Lig’in 35'inci haftasında oynanan Gaziantep FK ve 37'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçlarındaki hakem kararlarını eleştirdi.

        Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, ligdeki bazı karşılaşmalardaki hakem kararlarına yönelik açıklama yaptı. Takımın, puan sıralamasında kritik bir noktada olduğunu söyleyen Toksöz, "Takımımızın bilinçli bir şekilde düşme hattına itildiği yadsınamaz bir gerçektir. Saha içinde canla başla mücadele eden oyuncularımızın pozisyonlara itirazlarının dikkate alınmaması, maçın orta hakemlerinin VAR hakemlerine danışmaması, VAR hakemlerinin de orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmeye tenezzül dahi etmeyişi bu söylediklerimizi desteklemektedir” dedi.

        "İLK MAÇTAN BERİ HAKEMLER HAKKINDA BİR YORUM YAPMADIK"

        Toksöz, Süper Lig'e başladıkları ilk maçtan bu yana rakipler ve hakemler hakkında yorum yapmadıklarını kaydederek şöyle konuştu:

        “Süper Lig’de mücadele etmeye başladığımız ilk maçtan beri asla ve asla rakiplerimiz ve maçta görev yapan hakemler hakkında yorum veya açıklama yapmayan tek kulübüz. Kulübümüz, yalnızca saha içine odaklanmış ve futbol izleyicisine seyir zevki yüksek bir oyun izletme gayretiyle mücadele etmiştir. Özellikle yaşanan deprem felaketi sonrası tek derdi şehrinde yaşayan insanların 90 dakika da olsa bulundukları olumsuz ortamdan uzaklaşması olan kulübümüzün, hakem 'hatalarıyla' düşme hattına itilmesi şehrimizde zor şartlarda yaşayan insanların hayalleriyle oynamaktır. Ligin son haftasına kadar mücadelemizde, rakiplerimizin de alacağı sonuçların takipçisi olacağız. En çaresiz anımızda bile asla ayrıcalık talep etmeyen, onurlu mücadelesini sürdüren bir kulüp olarak yine ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Bizim hala umudumuz var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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