Hatay'da iki ayrı yangında 77 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü

Saat 17.00 sıralarında ise Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki buğday tarlasında da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. İki ilçedeki yangında toplam 77 dönüm buğday ekili alan alevlere teslim oldu.

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