Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da iki ayrı yangında 77 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü

        HATAY'ın iki ayrı ilçesinde çıkan yangınlarda 77 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 21:23 Güncelleme: 20.05.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da iki ayrı yangında 77 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın iki ayrı ilçesinde çıkan yangınlarda 77 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.

        Kumlu ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'ndeki buğday tarlasında akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına 4 arazözle müdahale etti. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 57 dönem buğday ekili alan zarar gördü.

        Saat 17.00 sıralarında ise Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki buğday tarlasında da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. İki ilçedeki yangında toplam 77 dönüm buğday ekili alan alevlere teslim oldu.

        Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Binlerce İsrailli yine protesto etti
        Binlerce İsrailli yine protesto etti
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        "Tebrik etmek lâzım"
        "Tebrik etmek lâzım"
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!

        Benzer Haberler

        Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da emekli olan 40 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı
        Hatay'da emekli olan 40 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı
        Hatay'da tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi
        Hatay'da tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi
        Hatay'da depremde 94 kişinin öldüğü binanın zemin etüt raporunda belediye o...
        Hatay'da depremde 94 kişinin öldüğü binanın zemin etüt raporunda belediye o...
        Hatay'da Gençlik Festivali'nde şarkıcı Berkay konser verdi
        Hatay'da Gençlik Festivali'nde şarkıcı Berkay konser verdi
        Adana, Hatay ve Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...
        Adana, Hatay ve Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...