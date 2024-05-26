Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı (2)

TEMİZLİKÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Hatay'da sağanak sonrası belediye ekipleri, sokak ve caddelerde temizlik çalışması başlattı. Biriken suları tahliye eden ekipler, geride kalan çamurları da temizledi. Ekipler, su baskını nedeniyle çukur oluşan yollar ile kapanan rögarlar için de harekete geçti. Ekiplerin kent genelindeki çalışmaları sürüyor.