Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 75 kişi kurtarıldı (3)

        YAĞIŞLARDA5 YILIN REKORUHatay Valiliği, gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından yazılı açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 75 kişi kurtarıldı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YAĞIŞLARDA5 YILIN REKORU

        Hatay Valiliği, gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından yazılı açıklama yaptı. 5 saatlik zaman diliminde metrekareye 111 kilo 200 gram yağış düştüğünün vurgulandığı açıklamada, bu miktarın son 5 yılın mayıs ayı içerisinde ölçülen en yüksek yağış miktarı olduğu belirtildi. Kent genelinde su baskını ve mahsur kalmalarla ilgili toplam 204 ihbarın alındığının kaydedildiği açıklamada, "İlimiz genelinde toplam 49 adet konteynerimiz yağışlardan tahliye edilmeyi gerektirmeyen ölçüde etkilenmiş, 1 konteynerde yaşayan 5 kişilik bir ailemizin tahliyesi sağlanmıştır. Günyazı ve Küçükdalyan mahallesinde yaşanan dere taşmasına DSİ ekiplerimiz tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, mahsur kalan toplam 75 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

        KAPANAN YOLLAR AÇILIYOR

        Kapanan yollardaki çalışmalara ilişkin açıklamada şöyle denildi: "Antakya ilçesi Atatürk Caddesi eski Orman İşletme Müdürlüğü ile Köprübaşı mevkisi arasındaki yol, Antakya liçesi Expo Yolu, Antakya liçesi Çevre Yolu TOKİ Alt Geçidi ile Çekmece Köprüsü arasındaki yol, Defne ilçesi Harbiye Caddesi, Defne liçesi Uğur Mumcu Bulvarı Alt Geçidi yollarının trafiğe açılması sağlanmıştır. Antakya ilçesi Kavaslı Altgeçidi'nde yağışlar sonucunda biriken sular çekilmiş, yapılan temizlik çalışmalar sonucunda kısa sürede trafiğe açılması sağlanacaktır. Samandağ ilçesi Hıdırbey mahallesinde su kanalının taşması sonucu bazı iş yerleri zarar görmüştür. Hasar tespit için ekip gönderilmiştir. Dörtyol ilçesi Çay Mahallesi Çay sokak adresindeki yolda kayma meydana gelmiş ve DSİ ekiplerimizce ıslah çalışması başlatılmıştır. Aşın yağışlardan dolayı geçici olarak trafiğe kapatılan Arsuz Çevlik arasındaki yolda çökmeler meydana gelmiş olup yol Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılarak yeniden trafiğe açılmıştır. Yağışın, Antakya ve Defne ilçelerimizde yerel olarak devam etmekte olduğunu, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve devletimizin tüm kurumlarının 24 saat esaslı olarak sahada görev yaptığını bildirir, yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi

        Benzer Haberler

        Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
        Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
        Türk Kızılayın 100. Yıl Kütüphanesi 5 ayda 4 bine yakın depremzedeye hizmet...
        Türk Kızılayın 100. Yıl Kütüphanesi 5 ayda 4 bine yakın depremzedeye hizmet...
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı (2...
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı (2...
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay'da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
        Hatay'da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı