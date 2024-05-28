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        Ablasını bıçaklayarak öldürdü

        HATAY'ın Altınözü ilçesinde Suriye uyruklu H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:01 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:01
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        Ablasını bıçaklayarak öldürdü
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        HATAY'ın Altınözü ilçesinde Suriye uyruklu H.E. (23), tartıştığı ablası D.H.'yi (24) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tokaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. H.E. ile 3 çocuk annesi olan ablası D.H., evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.E., eline geçirdiği bıçakla ablasına saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan D.H., kanlar içinde yere yığıldı. Evdeki yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde D.H.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Cinayet şüphelisi H.E. ise olay yerine sevk edilen jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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