Hatay'da iki katlı ev yandı, dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

HATAY'ın Erzin ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırılırken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde çıktı. Binayı saran dumanı fark eden ev sakinleri dışarıya çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde çıkan yangını tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ismi öğrenilemeyen bir kadın ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.