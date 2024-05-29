Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderunspor Kulüp Başkanı Bolat: Ekonomik olarak dayanacak gücüm kalmadı

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden İskenderunspor'da Kulüp Başkanı Hakan Bolat, ekonomik anlamda dayanacak gücünün kalmadığını, beklediği desteği görmediğini belirterek, kulübü bir ay içerisinde isteyene devredeceğini talipli olmazsa kapatacağını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 19:37 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderunspor Kulüp Başkanı Bolat: Ekonomik olarak dayanacak gücüm kalmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden İskenderunspor'da Kulüp Başkanı Hakan Bolat, ekonomik anlamda dayanacak gücünün kalmadığını, beklediği desteği görmediğini belirterek, kulübü bir ay içerisinde isteyene devredeceğini talipli olmazsa kapatacağını söyledi.

        İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, kulüp tesislerinde yaptığı basın toplantısında kulüple ilgili kesin kararlar aldığını belirtti. Artık yorulduğunu ve dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden Bolat, "Çocukluk aşkımı buraya kadar getirebildim. Stadı olmayan, 14 ay başka şehirlerde maçlarını oynayan bir takım olarak play-off maçlarına kadar kalabilme gibi bir başarı grafiği çizdik. Hatayspor’a verilen desteğin 5'te 1'inin bize verilmesi halinde yükü taşıyabiliriz. Ama bugüne kadar bu beklentimiz olmadı. Tek başına bu işler yürümüyor. Ben yalnız kaldım. Üstelik ekonomi iyiye gitmiyor. Bunun üstesinden gelebilecek durumum kalmadı. Birçok yerde şehir takımlarına belediyeler destek olmakta. Ancak ne büyükşehirden ne ilçe belediyesinden gereken destek verilmiyor. Bugüne kadar bize sadece destek olan yalnız bırakmayan AK Parti Hatay Milletvekilimiz Abdulkadir Özel başta olmak üzere bugüne kadar bize destek olan sponsorlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ben yine çocukluk aşkım turuncu-mavili takımıma ne zaman ihtiyacı olsa destek olmaya devam edeceğim” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi!
        İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması

        Benzer Haberler

        Hatay'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı
        Hatay'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı
        Depremde kaybettiği can dostlarının anısını arama kurtarma köpeklerini resm...
        Depremde kaybettiği can dostlarının anısını arama kurtarma köpeklerini resm...
        Hatay'da evde çıkan yangında hasar oluştu
        Hatay'da evde çıkan yangında hasar oluştu
        Dörtyol'da yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Dörtyol'da yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
        Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza verildi
        Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza verildi