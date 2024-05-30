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        Polisin durdurduğu iki araçtan 6 kaçak göçmen çıktı

        HATAY'da takip sonucu durdurulan iki araçtan 6 kaçak göçmen çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:25
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        Polisin durdurduğu iki araçtan 6 kaçak göçmen çıktı
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        HATAY'da takip sonucu durdurulan iki araçtan 6 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan 3 şüpheli tutuklandı.

        Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 2 aracı, takip sonucu Antakya-Belen yolunda durdurdu. Yapılan kontrolde, üzerlerinde herhangi bir tanıtım kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 6 göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenlerin ülkeye girişini ve ülke içinde nakillerini sağladıkları belirlenen H.K., A.L. ve H.E. de gözaltına alındı.

        3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenler ise işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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