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        Hatay'da, TOKİ şantiyesindeki yangın korkuttu

        HATAY'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaatının şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 02:06 Güncelleme: 05.06.2024 - 02:10
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        Hatay'da, TOKİ şantiyesindeki yangın korkuttu
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        HATAY'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaatının şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında yaralanan olmadı.

        Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi’ndeki TOKİ konutları şantiyesinde çıktı. İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerden alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 27 itfaiye erinin 9 arazöz ile müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        ​Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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