Hatay'da, TOKİ şantiyesindeki yangın korkuttu

Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi’ndeki TOKİ konutları şantiyesinde çıktı. İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerden alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 27 itfaiye erinin 9 arazöz ile müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

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