Öğrencilerden 'Belleğimizdeki Hatay' konulu sergi

HATAY'ınErzin ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu'nun Görsel Sanatlar Kulübü öğrencileri, 6 Şubat merkezli depremlerde yıkılan tarihi mekanları ahşap yakma tekniği ile yaptı. Bu eserler, Antakya EXPO Alanı ile yıkımın en çok olduğu Saray Caddesi'nde 'Belleğimizdeki Hatay' adıyla sergilendi.

Antakya EXPO Alanı'nda yapılan ilk organizasyonda, Hürriyet Ortaokulu'ndan öğrencilerin ahşap yakma tekniği ile yaptıkları eserler sergilendi. 'Belleğimizdeki Hatay' konulu sergiye, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Vali Yardımcıları, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, kurum amirleri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Kurt'un rehberliğinde çalışıp, 6 Şubat merkezli depremlerde yıkılan tarihi mekanları ahşap yakma tekniği ile yapan öğrencilerin eserleri, katılımcılar tarafından beğenildi. Sergide ayrıca Müzik Öğretmeni Burçin Kurt'un önderliğindeki okul korosu, müzik dinletisi sundu.