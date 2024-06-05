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        Öğrencilerden 'Belleğimizdeki Hatay' konulu sergi

        HATAY'ınErzin ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu'nun Görsel Sanatlar Kulübü öğrencileri, 6 Şubat merkezli depremlerde yıkılan tarihi mekanları ahşap yakma tekniği ile yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:40
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        Öğrencilerden 'Belleğimizdeki Hatay' konulu sergi
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        HATAY'ınErzin ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu'nun Görsel Sanatlar Kulübü öğrencileri, 6 Şubat merkezli depremlerde yıkılan tarihi mekanları ahşap yakma tekniği ile yaptı. Bu eserler, Antakya EXPO Alanı ile yıkımın en çok olduğu Saray Caddesi'nde 'Belleğimizdeki Hatay' adıyla sergilendi.

        Antakya EXPO Alanı'nda yapılan ilk organizasyonda, Hürriyet Ortaokulu'ndan öğrencilerin ahşap yakma tekniği ile yaptıkları eserler sergilendi. 'Belleğimizdeki Hatay' konulu sergiye, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Vali Yardımcıları, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, kurum amirleri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Kurt'un rehberliğinde çalışıp, 6 Şubat merkezli depremlerde yıkılan tarihi mekanları ahşap yakma tekniği ile yapan öğrencilerin eserleri, katılımcılar tarafından beğenildi. Sergide ayrıca Müzik Öğretmeni Burçin Kurt'un önderliğindeki okul korosu, müzik dinletisi sundu.

        Öğrencilerin hazırladığı eserler, yıkımın en çok olduğu Saray Caddesi'nde de sergilendi. Sergiyi gezenler duygusal anlar yaşarken, Hürriyet Ortaokulu Müdürü Ali Babaoğlan, bu sergiyi deprem felaketinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere adadıklarını belirtti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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