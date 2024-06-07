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        Hatay'da sıcaktan bunalan öğrencileri itfaiye serinletti

        HATAY'ınAltınözü ilçesinde itfaiye ekipleri, etkinlik için geldikleri stadyumda sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini, bulundukları alana yüksekten su sıkarak serinletti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:15
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        Hatay'da sıcaktan bunalan öğrencileri itfaiye serinletti
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        HATAY’ınAltınözü ilçesinde itfaiye ekipleri, etkinlik için geldikleri stadyumda sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini, bulundukları alana yüksekten su sıkarak serinletti.

        Sıcaklığın 39 dereceyi bulduğu Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Altınözü Stadyumu’nda etkinlik yaparken bunalan öğrencileri gören öğretmenleri, Altınözü Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak, öğrencilerin su savaşı yapmak istediklerini belirtti. İtfaiye ekipleri de öğrencilerin isteğini kırmayarak stadyuma bir ekip yolladı. Ekip, öğrencilerin bulunduğu alana itfaiye aracından su sıktı. Öğrencilerin suyun altında oynamaları ilginç görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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