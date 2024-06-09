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        Hatay'da baraj gölünde boğuldu

        HATAY'ın Kumlu ilçesinde Reyhanlı Baraj Gölü'ne girdikten kısa süre sonra suda kaybolan yabancı uyruklu A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 22:37 Güncelleme: 09.06.2024 - 22:40
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        Hatay'da baraj gölünde boğuldu
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        HATAY’ın Kumlu ilçesinde Reyhanlı Baraj Gölü'ne girdikten kısa süre sonra suda kaybolan yabancı uyruklu A.S.'nin cansız bedeni bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Keli Mahallesi'nde meydana geldi. Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren bir kişinin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Dalgıç itfaiye erlerinin yaptığı arama çalışmasında kaybolan erkeğin cansız bedeni bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede baraj gölünde boğulan kişinin yabancı uyruklu A.S. olduğu belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından A.S.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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