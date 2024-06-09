Hatay'da baraj gölünde boğuldu

HATAY’ın Kumlu ilçesinde Reyhanlı Baraj Gölü'ne girdikten kısa süre sonra suda kaybolan yabancı uyruklu A.S.'nin cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Keli Mahallesi'nde meydana geldi. Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren bir kişinin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Dalgıç itfaiye erlerinin yaptığı arama çalışmasında kaybolan erkeğin cansız bedeni bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede baraj gölünde boğulan kişinin yabancı uyruklu A.S. olduğu belirlendi.