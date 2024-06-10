Hatayspor, Özhan Pulat ile yola devam kararı aldı

Geçtiğimiz sezonun son 4 haftasında Hatayspor'un başına getirilen ve 4 maçta topladığı 8 puanla takımı ligde tutan Özhan Pulat ile sözleşme uzatma kararı alındı. Hataysor'dan yapılan açıklamada, "Özhan Pulat ile yola devam! Teknik direktörümüz Özhan Pulat ile yolumuza devam ediyoruz. Özhan hocamıza yeniden hoş geldin diyor, görevinde sonsuz başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Özhan Pulat” denildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.