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        Gölete düşen 15 yaşındaki Mustafa boğuldu

        HATAY'da Kurtlusoğuksu Göleti'ne düşen Mustafa Kaylı'nın (15) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:20
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        Gölete düşen 15 yaşındaki Mustafa boğuldu
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        HATAY'da Kurtlusoğuksu Göleti'ne düşen Mustafa Kaylı'nın (15) cansız bedeni bulundu.

        Kırıkhan ilçesinde, DSİ'ye bağlı Kurtlusoğuksu Göleti'ne öğle saatlerinde düşen kişinin boğulduğu ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su altı ekiplerinin aramalarında Mustafa Kaylı'nın olduğu belirlenen ceset bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından Kaylı'nın cansız bedeni, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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