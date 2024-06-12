Gölete düşen 15 yaşındaki Mustafa boğuldu

Kırıkhan ilçesinde, DSİ'ye bağlı Kurtlusoğuksu Göleti'ne öğle saatlerinde düşen kişinin boğulduğu ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su altı ekiplerinin aramalarında Mustafa Kaylı'nın olduğu belirlenen ceset bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından Kaylı'nın cansız bedeni, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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