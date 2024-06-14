Cevdet Yılmaz: 2025 yılının sonunda hak sahiplerinin konut ve iş yerleri teslim edilecek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay’da inşası süren TOKİ konutları ve deprem sahasında incelemelerde bulundu. Yılmaz, “Bu yıl sonuna kadar 200 bin konut, 2025 yılının sonlarına doğru ise tüm hak sahiplerinin konut ve iş yerleri teslim edilmiş olacak. Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi, tahliye ödemesi gibi farklı kategorilerde vatandaşlarımıza doğrudan yapılan ödemelerin tutarı 128 milyar lirayı aşmış durumda” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi depremzedelerle bir araya gelmek ve bir dizi incelemede bulunmak için Hatay’a geldi. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde inşası süren TOKİ konutlarında inceleme yapan Yılmaz, bayramın sevincini birlikte yaşamak ve Hataylıların bayramını yerinde kutlamak için kente geldiklerini söyledi. Bölgede devam eden çalışmalara değinen Yılmaz, “Deprem sonrası imar, inşa ve ihya faaliyetleriyle ilgili neler yaptık, neler yapıyoruz, nerelerde eksiklikler var; bunları tespit edip, yoğunlaşmamız gereken yerleri tespit edeceğiz. Merkezi idareler ve yerel yönetimden ilgili arkadaşlarımızla bu konuları değerlendireceğiz. Bu vesileyle alan ziyaretlerini de gerçekleştiriyoruz. Şu anda Gülderen Mahallesi’ndeki TOKİ alanındayız. Burada geniş bir çalışma yürütüldü ve 2 bin 650 konutluk bir alandan bahsediyoruz. Önemli bir kısmı TOKİ tarafından gerçekleştirildi. Bu konutlarımız çok önemli oranda ilerlemiş durumda ve 1001 tanesinin kurası çekildi. Geriye kalanlar da yakın zamanda tamamlanıp, kuraları çekilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

'ÇOK BÜYÜK BİR KAYNAĞI SEFERBER ETTİK' Tüm kaynakların deprem bölgesi için seferber edildiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “Çok büyük bir yük ile karşı karşıyayız. Tarihimizin en büyük afetini yaşadık bu coğrafyada. Bu yükü kamu, sivil toplum, merkez ve yerel idareler ile birlikte 85 milyon olarak karşılamak durumundayız. Son 2 yılda merkezi idarelerden deprem harcamaları için ayırdığımız kaynak yaklaşık 2 trilyon lirayı buldu. Çok büyük bir kaynağı seferber etmiş durumdayız. Yaptığımız tasarruf genelgelerinde, deprem bölgesi ve harcamalarını hariç tuttuk. Bu konuda hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Cumhurbaşkanımızın gözetiminde ve liderliğinde, deprem bölgelerimizi bir an önce ihya etmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz. En gelişmiş dediğimiz ülkelerin bile altından kalmasının çok kolay olmadığı bir meselenin altıdan devletimiz, güçlü bütçesi ve siyasi istikrarıyla çok şükür bu yükün altından kalkıyor. Devlet ve millet olarak el ele bu sorunu aşıyoruz. Allah bir daha böyle bir afetler yaşatmasın diliyoruz.”

'HER AY 10-15 BİN EV TESLİM EDİLİYOR' Şantiye alanında yaptığı incelemenin ardından İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde yerel yöneticilerle bir araya gelen Cevdet Yılmaz, “Deprem, siyaset üstü ve ihmale gelmeyecek bir konudur. İstişare ve ortak akılla, hangi partiden ve görüşten olursak olalım; hep birlikte sorunlarla mücadele etmek ve gelecek nesillere çok daha dirençli şehirler ve ülke miras bırakmak durumundayız. Amacımız yaklaşık 401 bin konut ve 41 bin iş yerinden oluşan 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır. Depremden etkilenen 11 şehrimizde 460 bin bağımsız bölümün büyük kısmının ihale süreci tamamlanarak inşasına başlandı. Eş zamanlı olarak 1240 şantiyede 110 bin çalışan ile afetzede vatandaşlarımız için güvenli ve sağlam konutların inşasına devam ediliyor. 4 bin 333 köyde ise köy evi yapım çalışmaları sürüyor. Böylesine kapsamlı bir inşa faaliyetinin merkezde ve yerelde güçlü bir koordinasyonu gerektirdiği açıktır. Koordinasyonu sağlamak üzere bir mekanizma kurduk. Şubat ve mart aylarında 76 binden fazla konut, hak sahipleri belirlenerek vatandaşlarımıza teslim edildi. Yapımı biten konut ve köy evlerinin teslimi her ay 10-15 bin olmak üzere etap etap devam ediyor” dedi.

DOĞRUDAN ÖDEMELER 128 MİLYAR LİRAYI AŞTI Depremzedelere verilen sözü tutmak için gece-gündüz çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, “Bu yıl sonuna kadar 200 bin konut, 2025 yılının sonlarına doğru ise bütün hak sahiplerinin konut ve iş yerleri teslim edilmiş olacak. Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi, tahliye ödemesi gibi farklı kategorilerde vatandaşlarımıza doğrudan yapılan ödemelerin tutarı 128 milyar lirayı aşmış durumda. Bununla birlikte yerinde dönüşüme önem veriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önündeki hukuki engelleri yeni yasayla kaldırdık ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduk. Şehirlerimizi dönüştürmek için harcayacağımız kaynak yıkımları telafi etmekten çok daha az maliyetlidir. En önemlisiyse bu şekilde kurtaracağımız canlardır. Devlet ve millet el ele vererek afetlere karşı bir an önce gereken dönüşümleri gerçekleştirmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin talepleri doğrultusunda, ‘Yerinde Dönüşüm Projesi'nin devreye alındığını kaydeden Yılmaz, “Projede konutlar ile köy evleri için 1,5 milyon lira finansman sağlıyoruz. Afetten etkilenen şehirlerde Yerinde Dönüşüm Projesine başvurular 256 bine ulaştı, 28 binden fazla vatandaşımız işlemlere başladı. Bu kapsamda, vatandaşlarımıza hak ediş bazında hibe ve kredi desteği, tip projeler ve tip sözleşmeler sağlanarak, inşa sürecindeki tüm harçlardan muaf tutularak kendi evlerini yerinde, sağlam ve güvenli zeminlerde yapma imkanı sağlanıyor. Depremden etkilenen şehirlerimizdeki altyapı projeleri için İLBANK aracılığıyla yerel yönetimlere 64 milyar lira hibe desteği sağlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını; sahip oldukları tarihi, kültürel varlıkları muhafaza ederek ihya ediyor” diye konuştu.

Depremden en ağır hasarı alan şehirlerden birinin Hatay olduğuna dikkati çeken Yılmaz, hasar tespiti ve sağlanan desteklerle ilgili şunları söyledi: “Asrın felaketinde Hatay’da 391 bin 964 bağımsız bölümde orta ve üstü hasar olduğunu tespit edilmişti. Hak sahibi sayısı ise 157 bin 8 kişidir. Bu kapsamda şehrimize; 141 bini kentsel ve 19 bini kırsal konut olmak üzere toplamda 160 bin civarında konut inşa edilmesi planlandı. Halihazırda 73 bin 759 konutun ihalesi tamamlanırken, 10 bin 831 konut kurası çekildi ve 5 bin 233 konut teslim için bildirildi. 71 bin konut ihale aşamasında, 16 bin konut için de yer seçimi aşamasındayız. Bu süreç içerisinde, konutlarının orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen ev sahibi ve kiracı olan afetzedelerimize barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, kira destek ödemeleri yapılmıştır.”

Cevdet Yılmaz, Hatay’ın ekonomisini eski günlerine döndürmeyi amaçladıklarını belirterek, “Hatay’da, yatırım teşvikleri, organize sanayi bölgeleri, KOBİ'ler ve bölgesel katkı projeleri çalışmalarımızın 4 ana unsuru. Belen Sanayi Alanı, İskenderun Sanayi Alanı ve Kırıkhan Roketsan Sanayi Alanı önümüzdeki yıllarda sanayicilerimize ev sahipliği yaparak üretimimize güç katacak. Kırıkhan ilçesinde 44 hektarlık bir alan ROKETSAN Endüstri Bölgesi’ ilan edildi. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücü olan savunma sanayinin önde gelen şirketleri arasında yer alan ROKETSAN, burada kuracağı katma değeri ve teknolojik seviyesi yüksek üretim tesisleri ile şehrimizde önemli bir istihdam potansiyeli oluşturacak” dedi.

Bölgenin, Zeytin Dalı Harekatı’nda stratejik üs merkezi olduğunu hatırlatan Yılmaz, tarım alanında sağlanan desteklerden de bahsederek, şöyle konuştu: “Bu kıymetli yatırımla yerli milli savunmamızın merkezlerinden birisi haline gelecek. Deprem nedeniyle büyük acılar yaşayan şehrimiz için umutları yeşerten bu girişimlere desteğimiz sürecek. Tarım alanında kentte çiftçilere depremden bu yana 1 milyar liranın üzerinde hibe yatırım desteği verilmiştir. ‘Hatay Depremin Yaralarını Pamuk ile Sarıyor’ ve ‘Hatay İli Soya Üretimin Kapasitesinin Artırılması’ projeleri hayata geçirilmiştir. Türkiye genelinde pamuk üretiminde prim, mazot, gübre desteklemelerimiz var. Bununla birlikte Türkiye'de ilk defa pamuk tohumu desteği yüzde 75 hibeli olarak Hatay ilimizde uygulanmış oldu. 76 bin dekar alanda 190 ton sertifikalı pamuk tohumunu Antakya, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Hassa, Belen ve Altınözü ilçelerimizde yaklaşık 3 bin üreticimize dağıtımı gerçekleştirildi.”