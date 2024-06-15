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        Hatay'da mezarlıklarda hüzünlü bayram arifesi

        HATAY'da depremde yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı arifesinde deprem şehitliklerinde ve mezarlıklarda dua edip, gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 20:28 Güncelleme: 15.06.2024 - 20:30
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        Hatay'da mezarlıklarda hüzünlü bayram arifesi
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        HATAY’da depremde yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı arifesinde deprem şehitliklerinde ve mezarlıklarda dua edip, gözyaşı döktü.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok yıkıma uğrayan kentlerden Hatay’da, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarını kaybedenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu. Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitliği, Asri Mezarlığı ile İskenderun ilçesindeki Çankaya ve Karaağaç mezarlıklarına akın eden Hataylılar, yakınları için dua edip, çiçeklerle süsledikleri mezarlarda gözyaşı döktü. Önceki bayramlarda olduğu gibi bugün de mezarlardaki çiçekler sulandı, bazı depremzedeler de toprağa dokunarak yakınlarıyla hasret gidermeye çalıştı.

        Öte yandan Hatay genelinde yaşanan su sorunu, bayramda da kendini gösterdi. Tedbirli depremzedeler suyunu yanında getirirken, su sıkıntısı yaşayanlar ise yetkililerden çözüm beklediğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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