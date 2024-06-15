Hatay'da mezarlıklarda hüzünlü bayram arifesi

HATAY’da depremde yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı arifesinde deprem şehitliklerinde ve mezarlıklarda dua edip, gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok yıkıma uğrayan kentlerden Hatay’da, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarını kaybedenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu. Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitliği, Asri Mezarlığı ile İskenderun ilçesindeki Çankaya ve Karaağaç mezarlıklarına akın eden Hataylılar, yakınları için dua edip, çiçeklerle süsledikleri mezarlarda gözyaşı döktü. Önceki bayramlarda olduğu gibi bugün de mezarlardaki çiçekler sulandı, bazı depremzedeler de toprağa dokunarak yakınlarıyla hasret gidermeye çalıştı.